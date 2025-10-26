Аэропорт Калуги приостановил работу
26 октября 2025 в 17:57
Аэропорт Калуги Грабцево временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщает Росавиация. Меры, принятые в калужской авиагавани, необходимы ради безопасности пассажиров, уточнили в ведомстве.
