Дмитриев: Запад пытается сорвать переговоры России и США
26 октября 2025 в 18:03
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Страны коллективного Запада стараются всевозможными способами препятствовать диалогу между Россией и США. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что любое давление и дезинформация в отношении российской стороны неприемлемы для нормализации отношений.
