Спецпредставитель Путина обсудил идею строительства тоннеля между Россией и США

«Идея тоннеля между Россией и Аляской обсуждается», — указано в посте РИА Новости, которые приводят заявление Дмитриева. Об обсуждении тоннеля речь зашла во время встречи Дмитриева с конгрессвумен Анной Луной, которая ранее положительно высказывалась за диалог с Россией.

Идея строительства тоннеля между Россией и Аляской обсуждается уже не первый год. Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщал, что подобный проект позволит соединить транспортные системы Евразии и Америки, а его возведение может занять менее восьми лет и обойтись в 8 млрд долларов. Проект строительства железнодорожной магистрали под Беринговым проливом также поддерживался рядом зарубежных политиков, включая США Дональда Трампа.