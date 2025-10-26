Депортация из страны или семь лет за решеткой: новые подробности драки в столичном ЖК «Прокшино»

Участникам конфликта в столичном ЖК может грозить до семи лет тюрьмы Фото: Создано в ИИ © URA.RU

В Москве полиция задержала более 80 участников массовой драки в жилом комплексе «Прокшино». После проверки 19 человек были признаны непосредственными участниками конфликта. По данным telegram-канала Shot, им может грозить до семи лет лишения свободы по статье о хулиганстве, остальным — депортация из России. Новые подробности инцидента — в материале URA.RU.

Что произошло

Вечером 25 октября в жилом комплексе «Прокшино», который находится в районе Коммунарки в Москве, случилась массовая драка. Рабочие, многие из которых были мигрантами, начали конфликт прямо во дворе новостройки. Они использовали лопаты, палки, металлические трубы и даже дорожные знаки, чтобы драться друг с другом. По словам очевидцев, потасовка началась быстро — многие просто бросались на других с подручными предметами. Рядом стоявшие машины получили повреждения. Жители района были напуганы шумом и агрессией, некоторые позвонили в полицию.

Из-за чего разгорелся скандал

Причины драки пока до конца не ясны. Официальные органы не называют конкретных мотивов участников конфликта. Однако как позже стало известно, они заранее договорились встретиться на территории комплекса — то есть драка была не случайностью, а чем-то вроде заранее подготовленной разборки. По сообщениям СМИ, причиной скорее всего стали бытовые или рабочие конфликты между разными группами мигрантов, возможно, споры из-за работы или личные обиды.

Продолжение после рекламы

Сколько человек пострадали

По данным на 26 октября, в драке пострадали трое человек. Им понадобилась медицинская помощь — у кого-то были ушибы, у кого-то более серьезные раны. На место инцидента оперативно прибыла скорая помощь, пострадавших увезли в больницу.

Сколько человек задержаны

В отношении 19 участников драки возбуждены уголовные дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным МВД, в результате потасовки были задержаны больше 80 человек. Всех, кого сочли причастными к драке, доставили в отделение — сначала для разбирательства. После проверки выяснили, что 19 человек были активными участниками этой потасовки. Их оставили под стражей, а остальные получили протоколы за разные нарушения порядка. На многих завели административные дела, то есть в будущем их могут оштрафовать или привлечь к другой ответственности.

Что грозит участникам конфликта

В отношении 19 основных участников возбуждены уголовные дела по статье «хулиганство с применением предметов, которые можно считать оружием» — за это можно получить тюремный срок до семи лет, пишет telegram-канал Shot. Еще двоих участников могут лишить российского гражданства, если оно у них было получено не так давно.