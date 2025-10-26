Логотип РИА URA.RU
«Границы России не заканчиваются нигде»: Дмитриев подарил конгрессвумен США конфеты с цитатами Путина

Дмитриев подарил конгрессвумен США шоколадные конфеты с цитатами Путина
26 октября 2025 в 18:53
Конгрессвумен США, помимо конфет, также получила букет цветов, указано в посте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен США Анне Паулине Луне шоколадные конфеты с цитатами президента РФ Владимира Путина. Сделал он это в рамках встречи в Штатах.

Среди цитат президента на конфетах есть «Границы России не заканчиваются нигде» и другие

Фото: telegram-канал Кирилла Дмитриева

«Кирилл Дмитриев подарил те самые конфеты с цитатами Путина конгрессвумен Анне Паулине Луне», — указано в посте RT в telegram-канале. Среди них есть «Границы России не заканчиваются нигде», «Если драка неизбежна, бить надо первым» и другие. Также Луне вручили букет цветов.

Ранее Кирилл Дмитриев уже вручал аналогичные шоколадные конфеты с портретом Владимира Путина и его цитатами американским коллегам на встречах по российско-американскому диалогу в Нью-Йорке. Визит Дмитриева в США проходит на фоне попыток наладить экономические отношения между странами и передать администрации президента США Дональда Трампа послание о необходимости отказа от давления на Россию.

