«Границы России не заканчиваются нигде»: Дмитриев подарил конгрессвумен США конфеты с цитатами Путина

Конгрессвумен США, помимо конфет, также получила букет цветов, указано в посте Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен США Анне Паулине Луне шоколадные конфеты с цитатами президента РФ Владимира Путина. Сделал он это в рамках встречи в Штатах.

Среди цитат президента на конфетах есть «Границы России не заканчиваются нигде» и другие Фото: telegram-канал Кирилла Дмитриева

«Кирилл Дмитриев подарил те самые конфеты с цитатами Путина конгрессвумен Анне Паулине Луне», — указано в посте RT в telegram-канале. Среди них есть «Границы России не заканчиваются нигде», «Если драка неизбежна, бить надо первым» и другие. Также Луне вручили букет цветов.