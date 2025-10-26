Украина атаковала дронами Брянскую, Белгородскую и Курскую области
26 октября 2025 в 18:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные средства российской ПВО обнаружили и нейтрализовали 26 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеская атака была пресечена, Над Белгородской, Брянской и Курской областями, отметили в военном ведомстве.
