Дмитриев рассказал, как доносит позицию Путина по переговорам до американской стороны

Только уважительный и конструктивный диалог с США способен привести к положительным результатам. Именно такая позиция президента РФ Владимира Путина озвучивается во время переговоров. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды», — заявил Дмитриев в своем telegram-канале. Он также отметил, что видит «титанические» попытки сорвать любой диалог США и России, в том числе с помощью дезинформации.

Спецпредставитель отметил, что решение украинского конфликта возможно только при одном условии. Им является искоренение его первопричин, как ранее высказывался президент.

