Политика

Дмитриев рассказал, как доносит позицию Путина по переговорам до американской стороны

26 октября 2025 в 18:21
Только уважительный и конструктивный диалог принесет плоды, заявил Дмитриев

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Только уважительный и конструктивный диалог с США способен привести к положительным результатам. Именно такая позиция президента РФ Владимира Путина озвучивается во время переговоров. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды», — заявил Дмитриев в своем telegram-канале. Он также отметил, что видит «титанические» попытки сорвать любой диалог США и России, в том числе с помощью дезинформации.

Спецпредставитель отметил, что решение украинского конфликта возможно только при одном условии. Им является искоренение его первопричин, как ранее высказывался президент.

Ранее, после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, Кирилл Дмитриев уже подчеркивал их продуктивность и определение дальнейших шагов в отношениях между странами. Тогда Белый дом также отмечал, что беседа прошла в хорошей атмосфере. Эти заявления стали подтверждением намерения сторон выстраивать диалог на основе взаимного уважения и конструктивности.

