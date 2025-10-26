Дмитриев рассказал, как доносит позицию Путина по переговорам до американской стороны
Только уважительный и конструктивный диалог принесет плоды, заявил Дмитриев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Только уважительный и конструктивный диалог с США способен привести к положительным результатам. Именно такая позиция президента РФ Владимира Путина озвучивается во время переговоров. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды», — заявил Дмитриев в своем telegram-канале. Он также отметил, что видит «титанические» попытки сорвать любой диалог США и России, в том числе с помощью дезинформации.
Спецпредставитель отметил, что решение украинского конфликта возможно только при одном условии. Им является искоренение его первопричин, как ранее высказывался президент.
Ранее, после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, Кирилл Дмитриев уже подчеркивал их продуктивность и определение дальнейших шагов в отношениях между странами. Тогда Белый дом также отмечал, что беседа прошла в хорошей атмосфере. Эти заявления стали подтверждением намерения сторон выстраивать диалог на основе взаимного уважения и конструктивности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.