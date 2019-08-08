Бузова согласилась спеть гимн Перми за пять миллионов рублей

Ольга Бузова готова первой исполнить главную песню Перми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Ольга Бузова заявила о готовности спеть новый гимн Перми за пять миллионов рублей, если ей поступит соответствующее предложение.

«Директор артистки Арам Арчер заявил, что после разговора с Ольгой и уточнений ряда деталей она готова приехать в Пермь и спеть гимн города за пять миллионов рублей», — сообщает издание «ВКурсе.ру». При этом в июле организатор концертов популярных артистов Сергей Лавров заявлял, что гонорар Бузовой за выступление составляет до 800 тысяч рублей, уточняет агентство Nation News.

Конкурс на написание текста и музыки для Перми начнется 31 августа. Победитель получит 300 тысяч рублей. Первое официальное исполнение песни должно состояться в День города 12 июня 2020 года. Ранее сообщалось, что гимном Перми предложили сделать заглавную песни из сериала «Реальные пацаны». Инициатором стала депутат городской думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева.