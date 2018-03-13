Трек из «Реальных пацанов» может стать гимном Перми

Депутат Пермской городской думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева предложила сделать гимном Перми песню из популярного сериала «Реальные пацаны». Такую идею она обнародовала на своей странице в Facebook.
Депутат заявила, что глава Перми Дмитрий Самойлов подготовил изменения в Устав города, согласно которым в столице края должен появиться собственный гимн. Агишева написала, что в нем должен быть «сформулирован локальный патриотический порыв». «Лучше бы сначала появилась песня, а потом она бы стала гимном. Так случилось в Москве», — привела пример политик. После этого Агишевой поступило «достойное» предложение — песня «Зацени, здесь реальные пацаны».
В пресс-службе пермской мэрии «URA.RU» пояснили, что поправка в устав города вносится по инициативе Пермской городской Думы. Гимн и положение о нем утверждаются также депутатами. Однако перед внесением изменений в устав города обязательно пройдут публичные слушания, вопрос их проведения будет обсуждаться на заседании Думы 27 марта.
Ранее актриса из «Реальных пацанов» Зоя Бербер выразила желание получить место в пермской администрации. Как писало «URA.RU», она хочет возродить угасающую культурную жизнь в родном и любимом городе.