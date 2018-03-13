{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
09 марта 2018
08 марта 2018
Главные новости Пермского края
09:09  13 марта 2018 2

Трек из «Реальных пацанов» может стать гимном Перми

Федункив Марина. Элина Камирен, реальные пацаны, федункив марина, наумов николай
«Зацени, здесь реальные пацаны!»Фото: телеканал ТНТ

Депутат Пермской городской думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева предложила сделать гимном Перми песню из популярного сериала «Реальные пацаны». Такую идею она обнародовала на своей странице в Facebook.

Депутат заявила, что глава Перми Дмитрий Самойлов подготовил изменения в Устав города, согласно которым в столице края должен появиться собственный гимн. Агишева написала, что в нем должен быть «сформулирован локальный патриотический порыв». «Лучше бы сначала появилась песня, а потом она бы стала гимном. Так случилось в Москве», — привела пример политик. После этого Агишевой поступило «достойное» предложение — песня «Зацени, здесь реальные пацаны».

В пресс-службе пермской мэрии «URA.RU» пояснили, что поправка в устав города вносится по инициативе Пермской городской Думы. Гимн и положение о нем утверждаются также депутатами. Однако перед внесением изменений в устав города обязательно пройдут публичные слушания, вопрос их проведения будет обсуждаться на заседании Думы 27 марта.

Ранее актриса из «Реальных пацанов» Зоя Бербер выразила желание получить место в пермской администрации. Как писало «URA.RU», она хочет возродить угасающую культурную жизнь в родном и любимом городе.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров