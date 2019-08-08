Названа причина, из-за которой сдвинулись сроки строительства пермского зоопарка

На рассмотрение краевого парламента поступил проект изменений в перечень объектов капитального строительства. Как стало известно «URA.RU», внести изменения в документ предложил губернатор Пермского края Максим Решетников. Причиной стало то, что проектировщики пермского зоопарка не уложились в сроки подготовки проектной документации.
«Предлагается уточнить планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год в связи с нарушением срока разработки проектно-сметной документации на строительство второй очереди проектной организацией. Планируемый срок разработки проектно-сметной документации по второй очереди — сентябрь 2019 года», — говорится в пояснительной записке к документу.
В министерстве строительства Пермского края «URA.RU» заверили, что это никак не отразится на сроках сдачи зоопарка в эксплуатацию. «Строительство объекта отстает по срокам на три месяца, но дата завершения строительства зоопарка не меняется — 2021 год», — уточнила пресс-секретарь минстроя Вероника Кушнарева.
Новый зоопарк строится в Индустриальном районе Перми. Стоимость проекта оценивается в 4,9 млрд рублей. Предполагается, что он сможет принять до 500 тысяч посетителей в год. Генеральным подрядчиком строительства зоопарка выступает АО «РЖДстрой». Ранее объект, строительство которого идет с отставанием от графика, с инспекцией посетил губернатор Максим Решетников.