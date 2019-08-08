УГМК и РМК отказались от площадки в Екатеринбурге, где хотели строить храм Святой Екатерины

Землю в сквере решили перевести из категории земель религиозного назначения Фото: Наталья Чернохатова

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

ООО «Храм Святой Екатерины», соучредителями которого выступают металлургические компании УГМК и РМК, расторгло договор аренды площадки рядом с театром драмы в Екатеринбурге, на которой расположен сквер.

Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила перевод земли в сквере из категории земель религиозного назначения в ТОП-1 (территории общего пользования), сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга. «Далее свое слово должен сказать глава города, после чего вопрос вынесут на общественное обсуждение. Результаты будут рекомендованы к принятию на комиссии по городскому хозяйству. Итоговое решение останется за городской думой», — сообщил на своей странице в Facebook депутат гордумы Алексей Вихарев, который обращался в комиссию по землепользованию с этим предложением.

«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические», — отметил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, жители города могут быть уверены в том, что сквер будет сохранен, а собор построят на выбранной с помощью опроса площадке.