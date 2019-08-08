Экономист рассказал, когда ждать новый скачок цен на хлеб

Хлеб продолжит дорожать, новый скачок цен может произойти уже в этом году. Такое предположение «URA.RU» высказал автор проекта All Economics Антон Шабанов.
«Думаю, в этом году цены уже не опустятся. Новый урожай притормозит рост стоимости, но, если он окажется не очень удачным, к концу года мы опять можем увидеть увеличение цены хлеба», — сказал собеседник агентства.
В этом году хлеб резко подорожал в сравнении с прошлым годом. Так, продукт из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 9,6%, хлеб других видов — в среднем на 7,7%.
По словам Шабанова, этому есть две причины. Во-первых, на цену повлияло повышение ставки НДС (с 18% на 20%), из-за чего возросла стоимость составляющих хлеба. Во-вторых, из-за неурожая пшеницы.
Поручение вице-премьера России Алексея Гордеева сформировать запасы зерна, которое он отдал регионам в конце 2018 года, по оценкам собеседника, оказалось невыполненным или неэффективным. «Думаю, что все же не сформировали [запасы], но винить кого-то сразу было бы не совсем правильным», — пояснил Шабанов. По словам эксперта, на создание таких резервов может уйти несколько лет: «Все происходит постепенно, складируются остатки или избытки от текущего сбора урожая».
Шабанов отметил, что сдержать рост цен в долгосрочной перспективе может лишь увеличение площади посевов зерновых, остальное же — временные меры. «Если закупить зерно за рубежом, то запас будет в прямом смысле слова „золотой“», — говорит экономист. Временными окажутся и дотации государства, после прекращения которых цены вновь будут резко расти.