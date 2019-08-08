В России резко подорожал черный хлеб

Цена черного хлеба в июне выросла до 50,54 рубля за килограмм Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Черный хлеб в июне подорожал на почти на 10%. Об этом сообщил Росстат.

«Черный хлеб (хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, — прим. ред.) в июне стоил 50,54 рубля за килограмм. Это на 9,6% больше, чем в прошлом году», — говорится в исследовании Росстата. Хлеб других видов подорожал в среднем на 7,7%. При этом цены на него росли быстрее индекса потребительских цен, который составил 5%.

Причина подорожания хлеба заключается в резком росте цен на пшеничную муку. Проблема на рынке привлекла внимание вице-премьера России Алексея Гордеева еще в конце 2018 года. Он тогда поручил регионам сформировать запасы зерна, чтобы остановить рост цен на хлеб.

Ранее российская гильдия пекарей и кондитеров предупреждала о подорожании хлеба, напоминает «Национальная служба новостей». Причины заключаются в росте тарифов ЖКХ, повышения платы за аренду производственных и складских помещений и цен на топливо.