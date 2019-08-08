Utair стал официальным перевозчиком престижного спортивного соревнования

Авиакомпания Utair стала официальным перевозчиком Кубка мира по шахматам, который осенью состоится в Ханты-Мансийске. Об этом заявили в федерации шахмат ХМАО-Югры.
«В этом году в поддержку Кубка мира выступила авиакомпания Utair, которая стала официальным перевозчиком международного события», — говорится в заявлении югорских властей. Уточняется также, что для участников, гостей и официальных лиц турнира предложены специальные условия, а именно: четыре регулярных рейса с фиксированной стоимостью авиабилетов.
Сотрудничество с Кубком мира, возможно, поможет авиаперевозчику. справится с проблемами с кредиторами, возникшимими у компании в последние годы. В частности, в суды было подано сразу несколько исков о банкротстве Utair.
Ханты-Мансийск осенью примет Кубок мира среди мужчин, а в 2020 году — Всемирную шахматную олимпиаду. Кубок мира пройдет с 9 сентября по 4 октября. Согласно правилам шахматной классификации, в Югру приедут действующий чемпион мира, все полуфиналисты кубка 2017 года, чемпионка мира среди женщин, победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов и другие гроссмейстеры. На соревнования приедут и 24 российских шахматиста. Состязания будут построены по олимпийской системе: до финала дойдут только двое сильнейших шахматистов.