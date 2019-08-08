Эдуард Россель посетил открытие новой экспозиции в музее Высоцкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На открытии новой экспозиции в мемориальном музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге сенатор Эдуард Россель рассказал про «тайну», которую хранит со времен студенчества. По словам политика, много лет назад ему пришлось участвовать в закрытии демидовской шахты в Нижнем Тагиле.

«Я являюсь хранителем одной тайны. Когда я был на первом курсе института, в Тагиле располагалась демидовская шахта, где добывали малахит. В промышленном объеме уже не добывали, но черные копатели туда залезали», — рассказал Россель своим собеседникам — бизнесмену Андрею Симановскому и создателю музея Высокого в Екатеринбурге Андрею Гавриловскому. Горком партии решил забетонировать шахту — по словам Росселя, ему пришлось в этом участвовать, так что он знает, где она расположена.

На открытие новой экспозиции в Екатеринбург приехал сын знаменитого певца Никита Высоцкий. «Это уникальный музей, ничего подобного в мире нет», — сказал он. Гавриловский, в свою очередь, отметил, что в екатеринбургском музее нет такого количества экспонатов, как в московском: «Они (в московском музее — прим.ред.) перешли больше на цифровые технологии и пытаются зацепить более молодое поколение — наверное, это правильно. Мы же решили остаться в этой плоскости. Говорят, что музей у нас очень душевный получился».

В новой экспозиции музея появилась мебель из квартиры Высоцкого, входная дверь в квартиру и рабочий блокнот исполнителя, который до этого нигде не экспонировался.

Россель рассказал Симановскому и Гавриловскому историю времен своего студенчества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На открытие также приехал Никита Высоцкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В музее можно увидеть мебель из квартиры Высоцкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новая экспозиция открылась на втором этаже музея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU