В челябинском районе придумали, как прекратить «войну чиновников»

Алексей Текслер (в центре) приготовил политический сюрприз главе района Наталье Лощининой (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алесей Текслер предложил преобразовать Коркинский район, состоящий из четырех муниципалитетов, в единый городской округ. Об этом он заявил на встрече с местными жителями 8 августа, передает с места событий корреспондент «URA.RU».

«Ситуация объединения назрела. Это избавит территорию от лишних чиновников и ненужной бюрократической волокиты. Сейчас я был неприятно удивлен, что работы на основных магистралях только начинаются. Мне рассказали историю, что сначала деньги на дороги пришли в район, потом в поселение, а после началась волокита с составлением смет, и фактически конкурс состоялся только сегодня», — пояснил Текслер.

Коркинский район включает четыре муниципальных образования и, соответственно, четыре администрации — собственно района, городского поселения и двух поселков — Розы и Первомайского. Соперничество чиновников и депутатов годами подпитывает «войну всех против всех». Предложение коркинских общественников на имя Текслера было подготовлено весной. «Если жители и депутаты поддержат идею объединения, я тоже ее готов поддержать», — заявил сегодня глава региона.

Если проект будет реализован, он может стать началом «объединительной реформы». Сегодня Челябинская область раздроблена почти на 300 муниципалитетов (в том числе 242 сельских), имеющих собственные органы власти, часто враждующие друг с другом.