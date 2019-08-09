Югорского мэра обвинили в блэкауте

Координатор сургутского районного отделения партии ЛДПР Игорь Волков обвинил главу Сургутского района Андрея Трубецкого в блэкауте. По мнению общественника, из-за действий мэра в поселке Барсово отключили уличное освещение.
«Администрация Сургутского района оштрафовала поселение Барсово за найденные Счетной палатой ошибки во время строительства спортивных объектов. Трубецкому пришлось взять на баланс спортплощадки, отремонтировать их. Потраченные на все это деньги просто недодали в дотационный бюджет Барсово», — описал «URA.RU» свое видение ситуации Волков.
По мнению Волкова, так Трубецкой хотел наказать главу поселка Вячеслава Позднякова. «Но фактически пострадали жители», — добавил общественник.
Жители Барсово информацию об отключении света опровергли. Временно исполняющая обязанности главы Барсово Вероника Барабаш в беседе с журналистом агенства заявила, что без освещения частично остались лишь две улицы из-за ремонтных работ. «Свет будет в поселке в ближайшие день-два», — добавила Барабаш. В администрации Сургутского района от комментариев воздержались.
Главу сургутского района Трубецкого с Барсово многое связывает. В 1981 году он вместе с семьей приехал сюда из Украины, а в 1991 году Трубецкой окончил местную школу.