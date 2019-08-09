Вместо исходных на фасаде должны появиться декоративные французские балконы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

С фасада дома №61 на проспекте Ленина в Челябинске начали срезать балконы, передает корреспондент «URA.RU» с места событий. Работы идут в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

На демонтаж одного балкона уходит один рабочий день, из 65 балконов дом лишится 25. «На их месте появятся новые декоративные ограждающие конструкции с художественным оформлением, которые не испортят архитектурный облик здания», — пояснил «URA.RU» глава регоператора Вадим Борисов.

Дом начал разрушаться летом 2015-го, когда балкон квартиры на третьем этаже внезапно рухнул на входную группу магазина. Затем обрушился второй — уже со двора. Часть балконов после этого укрепили массивными металлическим подпорками, которые простояли на гостевом маршруте Челябинска несколько лет.

Сохранить исходный облик дома признали невозможным: в 2018 году он лишился статуса объекта культурного наследия, а в апреле 2019-го регоператор капремонта выиграл суд у жильцов, пытавшихся добиться сохранения балконов.

Из-за особого статуса здания и сопротивления жильцов начало работ задержалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU