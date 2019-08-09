Сенатор Клинцевич прокомментировал Олимпиаду-2020 с «японскими» Курилами

Токио намеренно провоцирует Москву, считает Франц Клинцевич Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Карта будущего маршрута олимпийского огня 2020 года, где Южные Курилы указаны как японская территория, является провокацией Японии против российских спортсменов. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор Клинцевич уверен, что ответственны за произошедшее именно организаторы Олимпиады. «Вне всякого сомнения, там есть некое согласование по рекламной продукции, по каким-то другим вещам, и те, кто это делал, отлично понимали, что это будет замечено и вызовет общественный резонанс», — сказал член комитета Совета Федерации по безопасности в разговоре с журналистами телеканала 360.

Провокация Японии приведет к серьезным последствиям, уверен Клинцевич. Но Токио, по мнению сенатора, будет отрицать, что японские власти причастны к провокации. По его словам, японские власти уже нашли «козлов отпущения», которые согласны принять удар на себя.

Япония и Россия уже несколько лет спорят, кому принадлежат Курильские острова. Каждая из сторон считает их своей территорией. Токио, согласно Акту о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, потерял контроль над островами Курильской гряды за пределами островов Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку по итогам Второй мировой войны.