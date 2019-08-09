Сенатор Клинцевич прокомментировал Олимпиаду-2020 с «японскими» Курилами

Карта будущего маршрута олимпийского огня 2020 года, где Южные Курилы указаны как японская территория, является провокацией Японии против российских спортсменов. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сенатор Клинцевич уверен, что ответственны за произошедшее именно организаторы Олимпиады. «Вне всякого сомнения, там есть некое согласование по рекламной продукции, по каким-то другим вещам, и те, кто это делал, отлично понимали, что это будет замечено и вызовет общественный резонанс», — сказал член комитета Совета Федерации по безопасности в разговоре с журналистами телеканала 360.
Провокация Японии приведет к серьезным последствиям, уверен Клинцевич. Но Токио, по мнению сенатора, будет отрицать, что японские власти причастны к провокации. По его словам, японские власти уже нашли «козлов отпущения», которые согласны принять удар на себя.
Япония и Россия уже несколько лет спорят, кому принадлежат Курильские острова. Каждая из сторон считает их своей территорией. Токио, согласно Акту о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, потерял контроль над островами Курильской гряды за пределами островов Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку по итогам Второй мировой войны.