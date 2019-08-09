Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане

Подчиненные Николая Цуканова раскритиковали ход ремонта дорог в Зауралье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С критикой выступила советник департамента по вопросам экономической и социальной политики Елена Симоненко, передает корреспондент «URA.RU».

В качестве позитивного примера Симоненко привела Шадринский тракт в Кургане, где работы выполнены полностью. «Вместе с тем, по проспекту Конституции работы выполнены на 5%. Мы понимаем, это проблемная дорога, и в период дождей заливает ее полностью. Поэтому сейчас здесь меняют и ливневую канализацию. Это, кстати, единственная дорога в городе, на которой меняется ливневая канализация», — рассказала докладчица.

По данным полпредства, на участке дороги Курган-Куртамыш-Целинное работы отстают от графика на месяц. Не согласилась Симоненко и с данными областных властей, заявивших, что в целом по региону работы выполнены на 37% от плана: «Минтранс России на 5 августа оценивает выполнение работ на 14%».

«На текущий момент мы говорим о 14 процентах по кассе. В связи с тем, что у нас реанимировались государственные предприятия, мы переоборудовали асфальтобетонные заводы, у нас было прогнозируемое отставание от сроков», — пояснил директор регионального департамента строительства Анатолий Воробьев. По его словам, ремонт на всех дорогах планируется завершить к концу сентября.

Говоря в целом о состоянии дорог в регионе, Симоненко заявила, что пока в ряде муниципалитетов качественными можно назвать от силы 20% дорог. «Особая беда — это грунтовые дороги. 30 процентов населенных пунктов не соединены друг с другом дорогами с твердым покрытием», — отметила она.