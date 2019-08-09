Суд принял первое решение по иску челябинского экс-губернатора

Суд объединил иск Бориса Дубровского и «Южуралмоста» к ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Арбитражный суд Москвы объединил иски экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и АО «Южуралмост» об отмене решения Федеральной антимонопольной службы РФ, признавшего их и миндортранс региона виновными в сговоре на торгах по ремонту и строительству дорог. Следующее заседание по делу назначено на 19 августа, сообщила «URA.RU» замначальника пресс-службы ФАС Дарья Силкова.

В марте ФАС обвинила Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения с миндортрансом региона и АО «Южуралмост», в результате которого в 2015—2018 годах более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области были заключены с конкретной фирмой. Десять из них, на 2,4 млрд рублей, сочли незаконными.

Материалы передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. После отставки Дубровский подал на ФАС в суд. По мнению экспертов, от исхода дела зависит будущее экс-губернатора, который, по данным источников «URA.RU», большую часть времени проводит в Швейцарии и Москве.