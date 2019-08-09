08 августа 2019
07 августа 2019

Губернатор Югры назвала срок, когда в регионе благоустроят все дворы

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по благоустройству дворов. Сургут, рабочие
Югру в ближайшие году ожидает мощная кампания по благоустройствуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачу благоустроить все дворы в муниципалитетах Югры к 2024 году. Речь об этом зашла во время он-лайн трансляции, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», передает корреспондент «URA.RU».

Глава региона рассказала, что в 2019 году в Югре идет благоустройство 60 общественных пространств и 28 дворовых территорий. Однако Комарова считает, что это недостаточные темпы. «По-хорошему нужно около 200 штук по региону благоустраивать в год, чтобы к 2024 году у нас все дворы были отремонтированы», — считает губернатор. Она также добавила, что благоустроенные придомовые территории будет проще обслуживать, периодически проводя там лишь поддерживающий ремонт.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что глава региона собирается регулярно проводить он-лайн конференции, чтобы общаться с югорчанами на самые актуальные темы от здравоохранения до поддержки многодетных семей. Первый прямой эфир губернатора в соцсетях был посвящен расселению людей из аварийного жилья.

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© Служба новостей «URA.RU»
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