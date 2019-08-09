Губернатор Югры назвала срок, когда в регионе благоустроят все дворы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачу благоустроить все дворы в муниципалитетах Югры к 2024 году. Речь об этом зашла во время он-лайн трансляции, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», передает корреспондент «URA.RU».
Глава региона рассказала, что в 2019 году в Югре идет благоустройство 60 общественных пространств и 28 дворовых территорий. Однако Комарова считает, что это недостаточные темпы. «По-хорошему нужно около 200 штук по региону благоустраивать в год, чтобы к 2024 году у нас все дворы были отремонтированы», — считает губернатор. Она также добавила, что благоустроенные придомовые территории будет проще обслуживать, периодически проводя там лишь поддерживающий ремонт.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что глава региона собирается регулярно проводить он-лайн конференции, чтобы общаться с югорчанами на самые актуальные темы от здравоохранения до поддержки многодетных семей. Первый прямой эфир губернатора в соцсетях был посвящен расселению людей из аварийного жилья.