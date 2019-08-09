На военном складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы

На складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) в результате новых взрывов пострадали пять человек. Об этом сообщил представитель силовых структур региона в интервью ТАСС.
«По предварительным данным, молнии попали в площадки с боеприпасами, в результате произошло два взрыва», — заявил источник. Жителей села Каменка, которое находится рядом со складом, начали эвакуировать в безопасную зону.
Одна из пострадавших — пожилая женщина. Она будет лечиться амбулаторно. Остальные пострадавшие (двое полицейских и двое военных) получили травмы средней тяжести, сообщает «Национальная служба новостей».
5 августа из-за несоблюдения техники безопасности на складе боеприпасов в Красноярском крае начался пожар, вызвавший детонацию снарядов. Осколки разлетались в радиусе 15 километров, самих боеприпасов на складе было 40 тысяч. Взрывы прекратились 6 августа, всего пострадали 12 человек.