Появилось видео нового взрыва на военном складе под Ачинском

Появилось видео вызванных ударом молнии взрывов на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край). Видео выложили очевидцы в группе «Подслушано в Ачинске» в соцсети «ВКонтакте».
На видео запечатлены множественные удары молний и взрыв, который гремит на горизонте. Спустя несколько секунд зарево исчезает и разгорается пожар. Очевидцы активно комментируют происходящее в соцсети.
«Мы ехали со стороны Ужура, подъезжали уже к перекрестку на деревню Каменку, времени было 19:00 — 19:20. Раздался взрыв. Озарило, как ясный день. И тут хлопок, удар волной, в ушах звон, жуткий ужас», — описала свои впечатления Любовь Ягупова. Она отметила, что они с мужем поспешили уехать, испугавшись осколков. Другие жители поделились снимками и видео поврежденных автомобилей. Очевидцы также рассказали, что одной из ехавших из Каменки машин пробило колесо, а в другую машину попали осколки снаряда.
«Взрыв был как и в первый раз, [но] это уже не минеры. На переезде из Каменки закрыли шлагбаум — мы объезжали через яму, взрыв был около КПП, на въезде в городок», — написал один из очевидцев и приложил фотографию с поднимающимся в небо столпом дыма.
5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы. Спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 километров. 9 августа произошел новый взрыв. Представители силовых структур назвали в качестве причины взрывов удары молний. В результате инцидента травмы получили девять человек, уточняет RT.