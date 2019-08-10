Компания Дерипаски пожаловалась на давление в США и допустила отказ от строительства завода

Металлургическая компания «РУСАЛ» бизнесмена Олега Дерипаски может отказаться от строительства алюминиевого завода в США из-за давления со стороны американских политиков на компанию. Об этом журналистам рассказала финансовый директор US Rusal Александра Бурико.
Российская компания планирует реализовывать проект совместно с американским холдингом Braidy Industries. В мае несколько конгрессменов от Демократической партии попросили главу Минфина США Стивена Мнучина проверить соглашение между двумя юрлицами, а сенатор-демократ Рон Уойден призвал оценить посоледствия сделки для национальной безопасности страны, пишет ТАСС.
«Эта ситуация ставит под угрозу будущее проекта. Мы по-прежнему сохраняем приверженность проекту и хотим двигаться вперед, однако, учитывая растущее давление, не исключаем возможности выхода из него», — сказала Бурико. При этом она назвала соответствующие негативные публикации в прессе хорошо организованной кампанией, за которой якобы стоят американские политики.