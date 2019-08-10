Евгений Куйвашев решил удивить свою маму необычным подарком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил подарить матери стол, сделанный своими руками. Необычной идеей и первыми результатами работы глава региона поделился на личной странице в Instagram.

«Мама давно просила меня подарить ей стол для нашей большой семьи. Я решил не покупать его в магазине, а сделать сам», — подписал Куйвашев свою фотографию из мастерской. Губернатор уточнил, что для создания изделия он будет использовать 120-летние доски, из которых сначала пришлось достать «демидовские гвозди». Также Куйвашев уже выбрал место, где будет работать над изготовлением стола. «В Сысерти есть хорошая столярка, ребята из которой вызвались помочь», — пояснил глава региона.

Куйвашев также признался, что досок оказалось заготовлено больше, чем необходимо. Поэтому губернатор пообещал сделать еще один стол, который затем будет выставлен на благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея». «Вырученные от продажи деньги пойдут на помощь детям», — резюмировал глава региона.

Судя по кадрам, Куйвашев уже начал выбирать цвет будущего стола. Однако в комментариях к посту пользователь olunechka заметила, что краска может испортить фактуру старого дерева. «Просто под масло. Не надо колер добавлять», — посоветовала она.