09 августа 2019
08 августа 2019

Куйвашев уехал за 40 километров от Екатеринбурга, чтобы исполнить желание мамы. ФОТО

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев решил удивить свою маму необычным подаркомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил подарить матери стол, сделанный своими руками. Необычной идеей и первыми результатами работы глава региона поделился на личной странице в Instagram.

«Мама давно просила меня подарить ей стол для нашей большой семьи. Я решил не покупать его в магазине, а сделать сам», — подписал Куйвашев свою фотографию из мастерской. Губернатор уточнил, что для создания изделия он будет использовать 120-летние доски, из которых сначала пришлось достать «демидовские гвозди». Также Куйвашев уже выбрал место, где будет работать над изготовлением стола. «В Сысерти есть хорошая столярка, ребята из которой вызвались помочь», — пояснил глава региона.

Куйвашев также признался, что досок оказалось заготовлено больше, чем необходимо. Поэтому губернатор пообещал сделать еще один стол, который затем будет выставлен на благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея». «Вырученные от продажи деньги пойдут на помощь детям», — резюмировал глава региона.

Судя по кадрам, Куйвашев уже начал выбирать цвет будущего стола. Однако в комментариях к посту пользователь olunechka заметила, что краска может испортить фактуру старого дерева. «Просто под масло. Не надо колер добавлять», — посоветовала она.

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Мама давно просила меня подарить ей стол для нашей большой семьи. Я решил не покупать его в магазине, а сделать сам, чтобы подарок был с душой. В районе Ирбита нашли 120-летние доски, вытащили из них старые демидовские гвозди. После работы поехал в Сысерть. Тут есть хорошая столярка, ребята из которой вызвались помочь. Начали работать. Результат покажу. Досок привезли больше, чем требуется, поэтому решил сделать два стола. Один подарю маме, а второй выставлю на следующем благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея». Вырученные от продажи деньги пойдут на помощь детям.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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