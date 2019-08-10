ДТП произошло в Курганской области Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

После ДТП с рейсовым автобусом, который перевернулся на 79-м километре трассы Курган — Куртамыш, госпитализированы пять человек, из них один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Трое с травмами тяжелой степени, у двоих, в том числе у ребенка, средней степени тяжести», — пояснили в пресс-службе. Подчеркивается, что все пострадавшие переводятся для дальнейшего лечения из районной больницы в Курган.

На помощь пострадавшим прибыл вертолет, на нем в центральную районную больницу прилетели врачи из областного центра. При необходимости на нем же экстренно транспортируют пострадавших пассажиров в Курган.

Отмечается, для пассажиров, которым не потребовалась помощь медиков, был предоставлен автобус, который доставил их к месту назначения. Некоторые покинули место ДТП самостоятельно.

Как писало «URA.RU» ранее, автобус с курганскими туристами перевернулся на 79-м километре трассы Курган — Куртамыш из-за того, что водитель не справился с управлением. Всего в автобусе находились 48 человек, включая водителя. Все пассажиры были застрахованы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В Кургане автобус улетел в кювет Фото: пресс-служба правительства Курганской области