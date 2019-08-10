Стало известно, сколько Наргиз заработала на контракте с Фадеевым

Работа с Максом Фадеевым приносила Наргиз миллионные гонорары Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Певица Наргиз Закирова во времена сотрудничества с уроженцем Кургана, продюсером Максимом Фадеевым зарабатывала до десяти миллионов рублей в месяц. Об этом журналистам рассказал бывший сотрудник команды артистки.

По его словам, до сотрудничества с продюсерским центром Фадеева MALFA Наргиз была далека от успеха. Однако уже спустя несколько месяцев с начала совместной работы певица выпустила свой первый хит «Я — не твоя». Бывший член команды Наргиз считает, что с помощью Фадеева у нее появился репертуар. «Появился репертуар — появились „заказники“, по полтора, а в сезон по два миллиона рублей», — рассказал «Комсомольской правде» собеседник. По некоторым подсчетам, в месяцы, когда Наргиз давала 6-7 выступлений, она могла зарабатывать десять миллионов рублей.

Ранее между Наргиз и MALFA разгорелся конфликт после того, как певица рассказала о намеренном срыве концертов центром Фадеева. Продюсер, разорвавший контракт с артисткой, ответил на ее обвинения философским видео. А концертный промоутер допустил, что Фадеев отказался работать с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю.