Названы причины разрыва Наргиз и Фадеева

Промоутер Сергей Лавров рассказал о причинах конфликта между уроженцем Кургана Максимом Фадеевым и певицей Наргиз Закировой. Ранее продюсер расторг контракт с артисткой.
«Наргиз живет в каком-то параллельном мире, всегда была оторвана от реальности. Она трезвой не выходила на сцену, брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась», — рассказал Лавров в интервью изданию «Комсомольская правда». Лавров организовал певице свыше ста концертов и все время боялся, что Наргиз сорвет выступление.
Когда из-за алкоголя начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз стала наливать виски в бутылку из-под газировки. «Она так напивалась, что порой не то, что петь, говорить не могла», — рассказал Лавров.
Промоутер отметил, что Фадеев часто не мог связаться с певицей, так как та пропадала. Со временем у Наргиз начали появляться «нелепые запросы»: однажды она попросила, чтобы охранник даже ночью дежурил у ее гостиничного номера. Лаврова разрыв не удивил: «Максим, видимо, устал от выходок артистки».
7 августа стало известно, что продюсерский центр Фадеева попытался сорвать гастроли певицы Наргиз. На следующий день продюсер написал у себя в Instagram, что нужно «снять с шеи обнаглевших людей», чтобы привести себя в форму.