Макс Фадеев опубликовал философский пост после скандала с Наргиз. ВИДЕО

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Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев решил приобщиться к боевым искусствамФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев, который накануне со скандалом расторг контракт с певицей Наргиз Закировой, приобщился к философии боевого искусства кунг-фу. Своими успехами и размышлениями музыкант поделился с подписчиками в Instagram.

«Живи, сохраняя покой, весна придет, и цветы сами распустятся» — процитировал Фадеев в соцсети китайскую мудрость. Также продюсер опубликовал кадры своих занятий боевым искусством под успокаивающую музыку и назвал себя «кунг-фу пандой».

Приобщение к философии и самосовершенствованию поклонники Фадеева связывают с недавним скандалом, который разгорелся между ним и подопечной его музыкального лейбла MALFA Закировой. «Что насчет Наргиз?» — спросил продюсера astemirsosmakov.

Ранее, по словам певицы, компания Фадеева сорвала ее тур по городам России, который должен был состояться в августе. Позже стало известно, что в Воронеже, где на 8 августа было запланировано выступление артистки, официального сообщения об отмене концерта не было и за несколько часов до его начала, уточняет «Царьград». Недавний пост, в котором Фадеев советует «избавляться от обнаглевших людей», также связали с разладом в отношениях музыкантов.

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