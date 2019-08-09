Максим Фадеев решил приобщиться к боевым искусствам Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев, который накануне со скандалом расторг контракт с певицей Наргиз Закировой, приобщился к философии боевого искусства кунг-фу. Своими успехами и размышлениями музыкант поделился с подписчиками в Instagram.

«Живи, сохраняя покой, весна придет, и цветы сами распустятся» — процитировал Фадеев в соцсети китайскую мудрость. Также продюсер опубликовал кадры своих занятий боевым искусством под успокаивающую музыку и назвал себя «кунг-фу пандой».

Приобщение к философии и самосовершенствованию поклонники Фадеева связывают с недавним скандалом, который разгорелся между ним и подопечной его музыкального лейбла MALFA Закировой. «Что насчет Наргиз?» — спросил продюсера astemirsosmakov.