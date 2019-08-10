Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Сотрудница предприятия ЖКХ стала жертвой мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебные приставы пытаются взыскать с сотрудницы подмосковного предприятия ЖКХ почти 2 миллиарда рублей. По данным журналистов, уборщица стала жертвой мошенников, назначивших ее директором фиктивной фирмы.

Несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы. В результате женщина стала учредителем и директором компании «Реалити Плюс», которая взяла в банке 32 миллиона долларов и затем обанкротилась. После этого с женщины начали выбивать долги, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Постановление о взыскании с нее денег вынес Дорогомиловский суд Москвы. На погашение долга, согласно постановлению суда, будет уходить половина 15-тысячной зарплаты женщины — 7,5 тысяч рублей. Чтобы возместить всю сумму уборщице потребуется 259 700 лет.