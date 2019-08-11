10 августа 2019
09 августа 2019
08 августа 2019

Женщина с ребенком на Урале пошли за ягодами и пропали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Традиционный сплав по реке Чусовой движения
Два человека пропали в лесу в Челябинской областиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области пропали 29-летняя Анастасия Силакова и ее семилетняя племянница Олеся. Они ушли в лес за ягодами 9 августа и не вернулись. О пропаже спасателям сообщили родственники.

«Поиск продолжается. Уже присоединились волонтеры», — рассказали корреспонденту «URA.RU» в поисковом отряде «Лиза Алерт». Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС, областные спасатели, кинологи и егеря. Из Уфы и Челябинска выехали опытные волонтеры, поскольку в лесу сложнопроходимая местность и есть шанс встретить диких животных.

Приметы пропавших: Анастасия — на вид 25-30 лет, худощавое телосложение, рост примерно 170 см, темно-русые длинные прямые волосы. Была одета в темно-синий болоньевый жилет и брюки. Олеся — 7 лет, рост 118 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Была одета в розовую болоньевую куртку, светлые джинсы, розовые резиновые сапоги в цветочек, бежевая шапочка. При обнаружении сообщайте по телефону 112.

В Челябинской области пропали женщина с племянницей
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...