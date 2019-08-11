Сенатор обвинил «зарубежные силы» в манипуляции митингами в Москве

Андрей Климов уверен, что митингующих «открыто провоцировали на нарушение закона» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иностранные организации манипулировали митингующими на проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа с помощью YouTube. Такое заявление сделал член Совета Федерации РФ, глава временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались», — сказал Климов об участниках митинга. Он пояснил, что митингующие с помощью видеохостинга YouTube направлялись «в сторону охраняемых федеральных объектов». «Информация носила явно подстрекательский характер» и «открыто провоцировала людей на нарушение закона», — цитирует сенатора ТАСС. «Такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций», — сказал Климов. Он уточнил, что говорит о «владельцах соответствующих сетевых компаний». — констатировал парламентарий. Парламентарий также указал, что подстрекательство грозит виновникам уголовными делами.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламу незаконных митингов на YouTube. По информации ведомства, эта информация «направлена на срыв выборов федерального и регионального значения», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Первый согласованный митинг в поддержку незарегистрированных «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму, состоялся на проспекте Академика Сахарова в столице 10 августа. Мероприятие по официальным данным собрало 20 тысяч человек. До этого 20 и 27 июля, а также 3 августа прошли несогласованные акции протеста. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.