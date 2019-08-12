У кандидата в ямальский парламент забрали деньги на предвыборную кампанию

Претенденту на депутатское кресло по ошибке зачислили 1,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Алексей Денисов, который является кандидатом на депутатский мандат в Заксобрании Ямала от «Единой России», лишился полутора миллионов рублей на предвыборную кампанию. Об этом сообщается в сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов.

По данным окружного избиркома, на счет Денисова поступило три миллиона рублей, но из-за «ошибочного зачисления средств» пришлось вернуть полтора миллиона. Из оставшихся денег кандидат от «Единой России» уже потратил 64 тысячи рублей на предвыборную кампанию и распространение агитационных материалов.

В исполкоме окружного отделения партии корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт возврата средств со счета кандидата. «[Произошла] техническая ошибка при переводе денег от нас в назначении платежа. Мы все исправили», — уточнила глава окружного исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева.

В финансовых отчетах указано, что Денисов является единственным кандидатом, со счетов которого возвращались средства. Больше всего средств зачислено на счет кандидата от ЛДПР Елены Смирных — 1,85 млн рублей (еще не потрачены деньги). У представителя от КПРФ Людмилы Журавлевой -60 тысяч рублей (потрачено 50, 9 тысячи рублей), кандидат от «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк уже потратил 3,2 тысячи рублей, которые были зачислены на его счет. О поступлении средств на избирательную кампанию Евгения Соколова от «Справедливой России» в документе сведений нет.

В ЯНАО, как в других регионах страны, 8 сентября пройдут выборы депутатов в городские думы, а также в окружной парламент. Место в Заксобрании ЯНАО освободилось в конце прошлого года, когда депутат Елена Зленко досрочно сложила с себя полномочия и приступила к работе в Совете Федерации.