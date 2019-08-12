Минобороны: у военных своя сотовая связь

В Минобороны могут за считанные минуты создавать локальные сети сотовой связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны создает роты, в которых будут собственные ретрансляторы и антенны сотовой связи. Как заявили в оборонном ведомстве, средства связи выдерживают температуру от — 20 до плюс 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования.

Собственную сотовую связь уже получили воинские части в Хабаровске и Новосибирске, рассказали источники в Минобороны «Известиям». Их военнослужащие могут за считанные минуты создавать локальные сети сотовой связи, а также подключатся к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30—40 километров от передвижной вышки.

Благодаря собственной связи, как утверждают ученые, военные получили право формировать закрытые зоны обмена информацией, они обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.