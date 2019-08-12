Инсайд: губернатор Прикамья определил слабое звено в краевом правительстве

Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил министерство, которое плохо справляется с программой национальных проектов. Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник в краевой администрации.
«Идет жесткий контроль по реализации национальных проектов в регионе. Перед губернатором каждый министр отвечает своей головой, и все это знают, спрос очень высокий. Самый слабый блок по реализации — министерство здравоохранения Прикамья», — пояснил инсайдер. Он сообщил, что в передовиках находятся министерство строительства с программой расселения из аварийного жилья и министерство ЖКХ с ремонтами.
В пресс-службе главы региона сообщили «URA.RU», что утром 12 августа, выйдя из отпуска, губернатор провел оперативное совещание с председателем Законодательного собрания края Валерием Сухих, главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым, председателем пермской городской думы Юрием Уткиным и главой Перми Дмитрием Самойловым. «Решетников заслушал ситуацию по их блокам. Сегодня у губернатора традиционно аппаратные совещания, подготовка к заседанию правительства, контроль за исполнением федеральных поручений и оценка KPI по реализации национальных проектов», — заявили в пресс-службе.