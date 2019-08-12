Подчиненным зауральского губернатора-блогера закрыли соцсети

Чиновники не могут зайти ни в одну соцсеть, кроме «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновникам правительства Курганской области запретили выходить практически во все популярные соцсети с рабочих компьютеров. Об этом «URA.RU» рассказали собственные источники, близкие к зауральским властям. Госслужащие заявляют, что нововведение мешает решать задачи, поставленные главой региона.

«От чиновников требуют открытости, заводить аккаунты в соцсетях, а между тем сегодня закрыли к ним доступ», — сообщил инсайдер. По его словам, с понедельника полностью закрыт доступ к «Одноклассникам» и Instagram, во «ВКонтакте» пока получается зайти.

«Видимо, считают, что подчиненные в игрушки играют. Есть чиновники, которые работают с обращениями граждан в соцсетях, а зайти теперь в них не могут», — прокомментировал «URA.RU» один из сотрудников областного правительства. Оперативно получить официальные комментарии агентству не удалось, в пресс-службе главы региона предложили направить им письменный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков завел аккаунт во «ВКонтакте» через несколько дней после назначения на эту должность, а позже зарегистрировался и в Instagram. В первый же месяц он вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров. В соцсетях появились аккаунты и других высокопоставленных лиц и официальных структур региона. Шумков потребовал от подчиненных работать с комментариями как с официальными обращениями и реагировать на все «острые сигналы» зауральцев.