Названа причина введения новых правил рыбалки

В России введут суточные нормы вылова рыбы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вступающий в силу с 2020 года закон о рыбалке нужен, так как без новых ограничений в России «нечего будет ловить». Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал начальник отдела спортивного и любительского рыболовства российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» Анатолий Козырь.

«И правила бассейнового [Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других — прим. ред.] рыболовства, и закон трактуют одно и то же», — пояснил Козырь, напомнив, что инициатива готовилась шесть лет, и в конце 2018 года документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Эксперт уточнил, что под запрет попадет рыбалка сетями. Исключением станут районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, те места где добыча рыбы сетями — это источник пропитания. Ограничения коснутся электроудочек, химических веществ, а также подводной рыбалки, заметил Козырь. «Нельзя стрелять с берега, с причала, только под водой и то — в маске», — пояснил он. Также будут добавлены суточные нормы вылова рыбы.

Собеседник агентства добавил, что без перечисленных ограничений в России «нечего будет ловить». По его словам, в последние годы ухудшение ситуации с любительской рыбалкой отчетливо видно на примере водоемов европейской части страны.

Ранее глава Росрыболовства, заместитель министра сельского хозяйства Василий Соколов рассказал, как с загрязнением окружающей среды помогут бороться новые правила любительской рыбалки, вступающие в силу с 2020 года.