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Шумков обвинил директора курганского института в ложном пафосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ИРОСТ по проекту непрерывного пед образования. Курган, куган борис
Борис Куган рискует потерять свой постФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков опубликовал пост в Instagram, где раскритиковал людей, которые произносят пафосные речи, а сами при этом оказываются недостойными. Информированные источники в правительстве расценили, что это намек на руководителя института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) Бориса Кугана. По мнению инсайдеров, это стало реакцией на ложные слухи о закрытии института.

На фото Вадим Шумков, который проверял ход ремонтов в областном центре, находится возле здания института. «Всегда заботил вопрос: как люди, произносящие цветастые речи о любви к родине и к людям, могут одновременно все это загаживать или обкрадывать? — задает Шумков риторический вопрос. — Сколько пафоса, сколько благородных призывов! Но стоит взглянуть на их собственные свершения, и тут часто неловкий момент, когда понимаешь, что такой человек либо нечист на руку, либо его собственная сфера ответственности сама вызывает жалость. И к весьма уважаемому возрасту нет ничего, на чем можно приводить пример другим».

Свой пост глава региона завершил призывом: «Не болтай — делай. Не можешь — уходи».

Получить комментарий Бориса Кугана не удалось — в приемной сообщили, что он находится в отпуске.

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Вчера очередной «рабочий выходной». Днём посмотрели ряд городских строек и ремонтов. Есть неплохие результаты, есть отставания. Всегда заботил вопрос: как люди, произносящие цветастые речи о любви к родине и к людям, могут одновременно все это загаживать или обкрадывать? Сколько благородного порыва бывает в предложениях наших отдельных соотечественников. Указания на реальные острые проблемы. Понимания, что должны делать другие. Сколько пафоса, сколько благородных призывов! Но стоит взглянуть на их собственные свершения и, тут часто неловкий момент, когда понимаешь, что такой человек либо нечист на руку либо его собственная сфера ответственности сама вызывает жалость. И к весьма уважаемому возрасту нет ничего на чем можно приводить пример другим. ? Я к чему, — не нужно бесконечно болтать, рассказывая про любовь к Родине и ее красотам, ничего не делая при этом своими руками и головой. Любовь к Родине, к людям или к другому человеку проявляется исключительно в делах и в реальных поступках. В каждодневном упорном труде, ради тех или ради того для чего ты работаешь. Чтобы твой двор, твоё жилище, твоя курируемая сфера или направление становились лучше, красивее, успешнее. Чтобы люди начинали чувствовать твою заботу и любовь не в газетных поздравлениях, а на чистых улицах, прибранных дворах и отремонтированных объектах. ? Не болтай, делай. Каждый день. Каждый год. По чуть-чуть. Но конкретно и последовательно, устойчиво и необратимо. Не болтай, делай. Не можешь, уходи. Такова притча этого понедельника).

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

Ранее инсайдеры сообщали о том, что Шумков вычеркнул Бориса Кугана из списка претендентов в областную общественную палату.

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