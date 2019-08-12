Шумков обвинил директора курганского института в ложном пафосе

Борис Куган рискует потерять свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков опубликовал пост в Instagram, где раскритиковал людей, которые произносят пафосные речи, а сами при этом оказываются недостойными. Информированные источники в правительстве расценили, что это намек на руководителя института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) Бориса Кугана. По мнению инсайдеров, это стало реакцией на ложные слухи о закрытии института.

На фото Вадим Шумков, который проверял ход ремонтов в областном центре, находится возле здания института. «Всегда заботил вопрос: как люди, произносящие цветастые речи о любви к родине и к людям, могут одновременно все это загаживать или обкрадывать? — задает Шумков риторический вопрос. — Сколько пафоса, сколько благородных призывов! Но стоит взглянуть на их собственные свершения, и тут часто неловкий момент, когда понимаешь, что такой человек либо нечист на руку, либо его собственная сфера ответственности сама вызывает жалость. И к весьма уважаемому возрасту нет ничего, на чем можно приводить пример другим».

Свой пост глава региона завершил призывом: «Не болтай — делай. Не можешь — уходи».

Получить комментарий Бориса Кугана не удалось — в приемной сообщили, что он находится в отпуске.

Ранее инсайдеры сообщали о том, что Шумков вычеркнул Бориса Кугана из списка претендентов в областную общественную палату.