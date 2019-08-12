К компании мэрии Перми поданы миллионные иски

К пермской компании «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ПМУП «ГКТХ») подано сразу несколько исков на общую сумму свыше семи миллионов рублей. Иски поданы в Арбитражный суд Пермского края.
Истцами выступают ресурсоснабжающие организации: публичное акционерное общество «Т Плюс», общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания», «Межрегиональная энергетическая компания» и «Новогор-Прикамье». Они хотят взыскать с коммунальной компании в общей сложности 4,5 млн рублей.
Еще один иск, поданный обществом с ограниченной ответственностью «Пермгазэнергосервис» о взыскании 2,9 млн рублей с «ГКТХ», был подан с нарушением требований к подаче документов и оставлен судом без движения до их устранения.
Корреспонденту «URA.RU» не удалось получить комментарий в мэрии Перми о сути исковых требований. Первый замначальника департамента ЖКХ горадминистрации Олег Белоусов заявил, что предоставит ответит на письменный запрос позже.
Ранее стало известно, что компания «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», учредителем которой является мэрия Перми, оказалась в сложной финансовой ситуации. Потребители энергоресурсов — управляющие компании и ТСЖ — задолжали предприятию сотни миллионов рублей. Из-за этого на его счета были наложены финансовые ограничения.