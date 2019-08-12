Бывший муж Началовой решил отсудить у МВД 47 миллионов рублей

Бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин хочет отсудить 47,3 миллиона рублей у Министерства внутренних дел (МВД). Экс-полузащитник сборной России уже подал иск в Замоскворецкий суд.
Алдонин считает, что следователи причинили ему моральный вред, когда расследовали дело о хищении средств из банка «Замоскворецкий», где он хранил деньги. Из-за волокиты и «плохой организации процесса» предварительного следствия злоумышленники успели вывести краденные деньги со счета, передает «
Началова и Алдонин поженились в 2006 году. Тогда же у пары родилась дочка Вера. Через пять лет певица и футболист развелись. В этом году Началова умерла из-за сепсиса на 39-м году жизни, напоминает RT.