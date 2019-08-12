Бывший муж Началовой решил отсудить у МВД 47 миллионов рублей

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Клипарт. Страница Евгения Алдонина в Instagram. Екатеринбург, алдонин евгений
Евгений Алдонин считает, что потерял деньги из-за нерасторопности следствияФото: страница Евгения Алдонина в Instagram @evgeny_aldonin

Бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин хочет отсудить 47,3 миллиона рублей у Министерства внутренних дел (МВД). Экс-полузащитник сборной России уже подал иск в Замоскворецкий суд.

Алдонин считает, что следователи причинили ему моральный вред, когда расследовали дело о хищении средств из банка «Замоскворецкий», где он хранил деньги. Из-за волокиты и «плохой организации процесса» предварительного следствия злоумышленники успели вывести краденные деньги со счета, передает «Коммерсант». «За пять лет следствие не провело ни одной почерковедческой экспертизы на подложных расходных документах, послуживших основанием списания средств с его счета», — заявил Алдонин.

Началова и Алдонин поженились в 2006 году. Тогда же у пары родилась дочка Вера. Через пять лет певица и футболист развелись. В этом году Началова умерла из-за сепсиса на 39-м году жизни, напоминает RT.

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