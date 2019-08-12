Россиянин выиграл в лотерею квартиру в Москве и 10 миллионов рублей

Победитель лотереи пока не обратился за своим выигрышем
Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Счастливчику досталась двухуровневая трехкомнатная квартира, которая расположена у московской станции метро «Ботанический сад». Организаторы государственной жилищной лотереи оценивают эту часть выигрыша в 33 миллиона рублей.
«Если счастливчик не планирует переезд в Москву, то стоимость квартиры он может получить в денежном эквиваленте», — заверили в пресс-службе «Столото». Чтобы получить свой приз, победителю нужно обратиться в центральный офис компании, который находится в бизнес-центре «Авилон-Плаза».