Сериал «Реальные пацаны» станет полнометражным фильмом Фото: kino-teatr.ru

Кинокомпания Good Story Media снимет полнометражный фильм на основе комедийного сериала «Реальные пацаны». Об этом говорится в сообщении студии в Facebook.

«Мы приступили к съемкам полного метра с полюбившимися всей стране героями», — говорится в сообщении.

Анонсировал полнометражный фильм и звезда сериала, артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, сыгравший Сергея Оборина, пермского бизнесмена с криминальным прошлым. На своей странице в Instagram он разместил пост с фотографией, на которой изображена тарелка с афишей фильма. «Вот такие новости», — написал он.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на собственные источники сообщало, что в Перми планируют снять полнометражный фильм на основе сюжета «Реальных пацанов». Тогда же стало известно, что телесериал дополнится несколькими новыми сериями.