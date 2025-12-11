Зеленский, скорее всего, проиграет в выборах Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может сохранять спокойствие в дискуссии о проведении выборов в стране. Подобное настроение связано с тем, что юридические и вопросы безопасности делают организацию голосования затруднительной, а ответственность за их решение Киев может переложить на западных партнеров. Об этом сообщает один из немецких телеканалов.

«Зеленский может спокойно ответить на вопрос и сказать: я готов провести выборы; однако американцы и европейцы должны будут помочь гарантировать безопасность таких выборов. Эта просьба президента более чем законна, но она вряд ли, если вообще осуществима», — пишет N-tv.

По оценке автора публикации, украинский президент осознает, что для выборов в условиях конфликта потребуются изменения в конституцию и масштабная международная поддержка, на которую сложно рассчитывать. В материале уточняется, что основная проблема — обеспечение безопасности волеизъявления.

Продолжение после рекламы

N-tv указывает, что непонятно, как смогут голосовать военнослужащие на передовой и миллионы беженцев за рубежом. Даже при введении какой-либо формы электронного голосования население вряд ли доверит ему судьбу выборов, считают журналисты. В публикации подчеркивается, что дискуссия о допустимости выборов во время конфликта на Украине ведется уже не первый год.

Отдельный блок статьи посвящен перспективам самого Зеленского. Со ссылкой на соцопросы N-tv сообщает, что лишь около 25% граждан хотели бы видеть его на высоком государственном посту после завершения конфликта. При этом, по оценке телеканала, выход действующего президента во второй тур не вызвал бы затруднений, но там он, скорее всего, уступил бы новому популярному кандидату. В качестве теоретических претендентов на пост называются бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный, а также глава военной разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).