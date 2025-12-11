Екатеринбуржцы начали охоту за новогодним миллиардом

Многие берут билеты в подарок близким и друзьям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лотерейных пунктах Екатеринбурга началась предновогодняя суматоха, горожане сметают билеты с полок. Как объяснили URA.RU в нескольких точках, это связано с наступающим праздником и грядущим розыгрышем тиража «Новогодний миллиард».

«Народу приходит намного больше, чем в том же ноябре или октябре. Покупают билеты, чтобы порадовать себя, в подарок друзьям и близким», — отметила продавец одного из пунктов «Столото». «Люди так и говорят, что верят в чудо, и надеются выиграть если не главный приз, то хоть что-то. Мы, продавцы, тоже заряжаемся праздничным настроением», — добавила сотрудница другого пункта. «Главный наплыв еще впереди», — спрогнозировала третья.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоится 1 января 2026 года. Главный приз составит 1 млрд рублей, всего же будет разыграно более 3 млрд. Из этой суммы кому-то гарантированно достанется многомиллионный приз — 100 млн рублей, об этом агентству сообщили в компании «Столото».

