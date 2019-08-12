Полиция опровергла данные об избиении девушки на митинге в Москве

Полицейский Сергей Цыплаков 10 августа не бил митингующую Дарью Сосновскую в живот. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности. Информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка.
В полиции напомнили, что Сосновскую задержали за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что при задержании один из правоохранителей ударил девушку в живот.
Сосновская сказала «Медиазоне», что получила удар, когда уронила очки и сказала полицейским, что ей нужно их поднять. Издание Baza писало, что на причастность Цыплакова к инциденту указали его сослуживцы. Позже девушка подала заявление в Следственный комитет, пишет RT.
Митинг проходил в поддержку политиков, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. В акции приняли участие от 20 (по данным МВД) до 50 (по данным «Белого счетчика») тысяч человек. После митинга задержаны более 130 человек, которые приняли участие в несогласованном шествии.