Полиция опровергла данные об избиении девушки на митинге в Москве

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, шлем, каска, полиция
В столичном главке пообещали привлечь виновных к ответственностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейский Сергей Цыплаков 10 августа не бил митингующую Дарью Сосновскую в живот. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности. Информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка.

В полиции напомнили, что Сосновскую задержали за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что при задержании один из правоохранителей ударил девушку в живот.

Сосновская сказала «Медиазоне», что получила удар, когда уронила очки и сказала полицейским, что ей нужно их поднять. Издание Baza писало, что на причастность Цыплакова к инциденту указали его сослуживцы. Позже девушка подала заявление в Следственный комитет, пишет RT.

Митинг проходил в поддержку политиков, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. В акции приняли участие от 20 (по данным МВД) до 50 (по данным «Белого счетчика») тысяч человек. После митинга задержаны более 130 человек, которые приняли участие в несогласованном шествии.

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