В мире

США

Трамп впервые ответил на вопрос о личной жизни

Трамп заявил, что ему впервые задали вопрос об отцовстве и президентстве
15 ноября 2025 в 13:20
Трамп похвалил журналистку GB News за обескураживающий вопрос

Трамп похвалил журналистку GB News за обескураживающий вопрос

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп высказался о вопросе журналистки телеканала GB News Бев Тернер, которая сравнила отцовство и президентство. Глава государства отметил, что ранее ему еще не задавали подобных вопросов.

Отмечается, что в ходе беседы журналистка обратила внимание на родительские качества американского лидера. Она также поинтересовалась, есть ли общие черты у ролей президента и отца.

«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — удивился Трамп, отметив, что любит Штаты и граждан страны. Информацию передает телеканал

Кроме того, в рамках этого же интервью президент США заявил, что никогда не употреблял алкоголь и наркотики, а также не курит. По его мнению, отказаться от вредных привычек — непростая задача. Он утверждал, что неизменно напоминал своим детям о важности заботы о здоровье и воздержания от употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения, передает MK.RU.

