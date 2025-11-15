Трамп впервые ответил на вопрос о личной жизни
Трамп похвалил журналистку GB News за обескураживающий вопрос
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп высказался о вопросе журналистки телеканала GB News Бев Тернер, которая сравнила отцовство и президентство. Глава государства отметил, что ранее ему еще не задавали подобных вопросов.
Отмечается, что в ходе беседы журналистка обратила внимание на родительские качества американского лидера. Она также поинтересовалась, есть ли общие черты у ролей президента и отца.
«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — удивился Трамп, отметив, что любит Штаты и граждан страны. Информацию передает телеканал.
Кроме того, в рамках этого же интервью президент США заявил, что никогда не употреблял алкоголь и наркотики, а также не курит. По его мнению, отказаться от вредных привычек — непростая задача. Он утверждал, что неизменно напоминал своим детям о важности заботы о здоровье и воздержания от употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения, передает MK.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.