Трамп впервые ответил на вопрос о личной жизни

Трамп похвалил журналистку GB News за обескураживающий вопрос Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп высказался о вопросе журналистки телеканала GB News Бев Тернер, которая сравнила отцовство и президентство. Глава государства отметил, что ранее ему еще не задавали подобных вопросов.

Отмечается, что в ходе беседы журналистка обратила внимание на родительские качества американского лидера. Она также поинтересовалась, есть ли общие черты у ролей президента и отца.

«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — удивился Трамп, отметив, что любит Штаты и граждан страны. Информацию передает телеканал.

