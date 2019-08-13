Олег Чиркунов задумался о реконструкции пермского ЦУМа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края, владелец холдинга «ЭКС» Олег Чиркунов решил пока не продавать продуктовую торговую сеть «Семья», а выставить на реализацию часть своих недвижимых активов. Вырученные деньги топ-менеджер хочет инвестировать либо в строительство третьей очереди торгового центра «Семья», либо в реконструкцию пермского ЦУМа. Об этом он сам рассказал журналистам.

Весной этого года в СМИ появлялись сообщения о подготовке торговой сети к продаже. По словам Чиркунова, позже в холдинге было принято решение сохранить «Семью» в составе компании, но все же не исключено, что при наличии «достойных предложений» ретейлер будет продан.

Пока на продажу выставлены порядка десяти объектов недвижимости, принадлежащие холдингу — в ТРК «Столица», ТЦ «Универсам» в Березниках и несколько магазинов в Перми. Выручку бывший глава региона готов инвестировать в строительство новых торговых площадей либо в реконструкцию уже имеющихся. «Среди наиболее подготовленных проектов господин Чиркунов назвал строительство третьей очереди ТРК „Семья“ или реконструкцию пермского ЦУМа», — пишет « Коммерсант» .

В 2013 году, как напоминает издание, холдинг анонсировал продажу ЦУМа. Для повышение привлекательности здания 1964 года внутри были установлены лифты. Позже «ЭКС» купил соседний с ЦУМом участок земли площадью 3,6 тысяч квадратных метров. Там планировалось строительство парковки.