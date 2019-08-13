США решили отказывать бедным в выдаче вида на жительство

Американские власти ужесточили выдачу грин-карт — документа, который подтверждает наличие вида на жительство и дает разрешение на трудоустройство. Нововведения коснутся иностранцев, которые рассчитывают на получение государственного пособия. Об этом журналистам рассказал представитель Министерства внутренней безопасности США Кен Кучинелли.
«Правило препятствует тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту», — приводит слова Кучинелли Fox News.
Соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу в октябре этого года. В первую очередь оно коснется тех, кто намерен получать медицинское страхование Medicaid и программы продовольственных талонов для малоимущих людей. Эти факторы будут рассматриваться вместе другими. Например, службы иммиграции при рассмотрении заявки будут обращаться внимание на возраст, состояние здоровье, образование и финансовое благополучие человека.