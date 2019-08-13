Трамп высказался о «взрыве ракеты» под Архангельском

Соединенные Штаты Америки многое узнали из-за произошедшего 8 августа взрыва на военном полигоне под Архангельском. Об этом американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
«Соединенные Штаты многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии», — написал Трамп. Также глава государства напомнил, что ЧП заставило жителей близлежащих населенных пунктов беспокоиться о «воздухе». Это американский лидер прокомментировал коротко: «Нехорошо!».
Ранее, напомним, газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что взрыв под Архангельском произошел во время испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой. В РФ официальная причина звучит так: взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами трагедии стали пять специалистов Росатома. Еще несколько человек находятся в больнице.